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    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 17:14
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    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi #1

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve dışında PKK'lı teröristlere karşı yürüttüğü kararlı mücadele devam ediyor.

    Bu kapsamda jandarma ekiplerince Mardin kırsalında yapılan arazi tarama çalışmalarında kimyasalpatlayıcı ele geçirildi.

    Konu hakkında açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

    "KİMYASAL PATLAYICI VE DÜZENEK.."

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi #2

    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi #3

    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi #4

    Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi #5

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