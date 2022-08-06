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    Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi

    Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırısının engellendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 22:48
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 23:07
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    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde etkili olmaya çalışan PKK/PYD unsurlarının bir tuzağı daha boşa çıkarıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

    "Bombalı saldırı engellendi, 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı"

    Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: PKK/PYD nin bombalı saldırısı engellendi #1

    Bakan Soylu: PKK/PYD nin bombalı saldırısı engellendi #2

    Bakan Soylu: PKK/PYD nin bombalı saldırısı engellendi #3


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