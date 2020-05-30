Bakan Soylu: Provokasyona izin vermeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör ile Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün yakalandığını duyurdu.

İstanbul Kuzguncuk'ta bir şahıs, Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kırdıktan sonra kilisenin önündeki kaldırıma atmıştı.

Daha sonra ise Hrant Dink Vakfı'nın Twitter hesabından "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Yaşanan olayların ardından ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

"PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin."

Kuzguncuk Kilisesi'nin haçı söküldü

"BU PROVOKASYONLARA MÜSADE YOK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşları tehdit etmeye kalkan provokasyonların Türkiye düşmanlığından kaynaklandığını, maşaları çeşitli olsa da arkasında aynı odakların bulunduğunu belirtti.

Yaşanan bu provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz."





"TÜRKİYE'DE PROVOKASYON MEVSİMİ KAPANALI ÇOK OLDU"

Çelik, vatandaşların içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin "Türkiye düşmanlığı" olduğunu tarihten de çok iyi bildiklerini belirterek, "Kullandıkları maşalar değişir, bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu." sözleriyle açıklamasını tamamladı.