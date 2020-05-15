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- Bakan Soylu, SATEM'i ziyaret etti
Bakan Soylu, SATEM'i ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
- DHA
- 15.05.2020 - 08:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını şu ifadelerle paylaştı:
"DÜNYADA SADECE 3 ÜLKEDE VAR"
"Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır."