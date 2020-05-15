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    Bakan Soylu, SATEM'i ziyaret etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 08:22
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    Bakan Soylu, SATEM'i ziyaret etti

     

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını şu ifadelerle paylaştı:

    "DÜNYADA SADECE 3 ÜLKEDE VAR"

    "Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır."

    Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret -3

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