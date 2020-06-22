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    Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

    Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra koordinasyon toplantısına katıldı.
    • AA
    • 22.06.2020 - 05:22
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    Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesine ulaştıktan sonra Kayacık Mahallesi'ni ziyaret etti.

    Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

    KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

    Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.

    Bakan Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.

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