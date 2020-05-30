Sözde Herekol sorumlusu 5 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü." dedi.

Türkiye, hem yurt dışında hem de yurt içinde terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.

Bu kapsamda, Siirt'ten Şırnak'a doğru uzanan Herekol dağlarında teröristlere ağır darbe indirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde Herekol sorumlu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"SÖZDE HEREKOL KARARGAHI ÇÖKTÜ"

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu.

Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."