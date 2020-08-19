Bakan Soylu: Tüm acil aramalar 112'de toplanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tüm acil aramaların 112 numarasında birleşeceğini, itfaiye, AFAD, jandarma, polis, sağlık ve sahil güvenliğe 112 numarası ile ulaşılacağını aktardı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu, acil durum anlarında aranması gereken numaraların tek numarada birleşeceğine dair açıklama yaptı.

TÜM NUMARALAR 112'DE BİRLEŞECEK

Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI

Bakan Soylu, doğal afetlerle ilgili alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği toplantıda binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.