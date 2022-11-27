İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020-2022 yıllarında 81 saldırı girişimi engellendi." dedi.

Twitter'da bir canlı yayına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de engellenen terör saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin de bilgiler verdi.

"Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık"

Bakan Soylu, "Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık. 2020-2022 yıllarında 81 saldırı girişimi engellendi. Engellenenler arasında 2 yıl önce Anıtkabir'de keşif yapmış bir DEAŞ militanı da var." dedi.

"Taksim saldırganının sözde eşinin YPG üniformalı fotoğraflarını ele geçirdik"

Beyoğlu'ndaki hain saldırı hakkında konuşan Bakan Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.