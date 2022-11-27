Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.088
0.12%
BTXN Coin
5.83
-0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Bakan Soylu: Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020-2022 yıllarında 81 saldırı girişimi engellendi." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 23:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Soylu: Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık

    Twitter'da bir canlı yayına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de engellenen terör saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin de bilgiler verdi.

    "Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık"

    Bakan Soylu, "Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık. 2020-2022 yıllarında 81 saldırı girişimi engellendi. Engellenenler arasında 2 yıl önce Anıtkabir'de keşif yapmış bir DEAŞ militanı da var." dedi.

    Bakan Soylu: Türkiye de bu yıl 18 DEAŞ lı bombacı yakaladık #1

    "Taksim saldırganının sözde eşinin YPG üniformalı fotoğraflarını ele geçirdik"

    Beyoğlu'ndaki hain saldırı hakkında konuşan Bakan Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Türkiye de bu yıl 18 DEAŞ lı bombacı yakaladık #2


    Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı
    Gündem

    Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi
    İç Haber

    Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

    Görüş Bildir