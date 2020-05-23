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    Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı

    Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı

    Hakkari'de üs bölgesi açılışına katılan Bakan Soylu, o anları sosyal medya hesabından "Bayrama geldik" notuyla paylaştı.
    • AA
    • 23.05.2020 - 21:25
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    Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışı için Hakkari'deydi.

    Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı VİDEO

    MEHMETÇİK'LE İFTAR YAPTI

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'nda Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını yapan Bakan Soylu, Mehmetçik'le iftar yaptı, çay içti.

    Soylu'ya ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da eşlik etti.

    Üs bölgesine helikopter ile gelen Soylu'nun askerleri selamladığı anlar ise kameralara yansıdı.

    "BAYRAMA GELDİK"

    İçişleri Bakanı, o anları sosyal medya hesabından "Bayrama geldik" notuyla paylaştı.

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