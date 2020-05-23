Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı

Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı

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Hakkari'de üs bölgesi açılışına katılan Bakan Soylu, o anları sosyal medya hesabından "Bayrama geldik" notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışı için Hakkari'deydi.

Bakan Soylu, Yüksekova'da üs bölgesinin açılışını yaptı VİDEO



MEHMETÇİK'LE İFTAR YAPTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'nda Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını yapan Bakan Soylu, Mehmetçik'le iftar yaptı, çay içti.

Soylu'ya ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da eşlik etti.

Üs bölgesine helikopter ile gelen Soylu'nun askerleri selamladığı anlar ise kameralara yansıdı.

"BAYRAMA GELDİK"

İçişleri Bakanı, o anları sosyal medya hesabından "Bayrama geldik" notuyla paylaştı.