Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki kadına Anneler Günü hediyesi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, Sivas'taki yaşlı kadına ulaştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 10 Mayıs Anneler Günü için hediyeleri hazırlanarak tek tek sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a teslim edildi.

YAŞLI KADINA HEDİYESİ TESLİM EDİLDİ

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek, Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini verdi.

Torun ile görüntülü görüşen Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı kadına uzun ömürler dileyerek, Bakan Soylu'nun adına kendisine hediyeyi ilettiklerini söyledi.

Torun da teşekkür ederek, namazlardan önce dua ettiğini belirtti.