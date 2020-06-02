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    Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.
    • AA
    • 02.06.2020 - 06:37
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    Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

    İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

    "Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu."

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