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Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.