Bakan Soylu'dan kadına minnet paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk kadınının, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

"KADINLARIMIZA MİNNETTARIZ"

Bakan Soylu, kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.