Bakan Soylu'dan, Turgut Aslan paylaşımı: Kahramanımızsın

Turgut Aslan'ın atamasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "15 Temmuz için, 'FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu." diye yazdı.

"TURGUT ABİ, BİZİM KAHRAMANIMIZSIN"

Soylu, mesajının sonunda "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız." ifadesini kullandı.