Bakan Süleyman Soylu: 3 Kasım'da Kağıthane'de tahliye planı tatbikatı yapılacak

3 Kasım Salı günü Kağıthane’de, toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatı yapılacak.

Afetlere karşı hazırlık kapsamında gerçekleştirilen tatbikatlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afete hazırlık konusunda tatbikatların devam ettiğini açıkladı.

Ülke genelinde 18 bin 642 acil durum toplanma alanının olduğunu belirten Bakan Soylu, 3 Kasım'da Kağıthane'de de bir tatbikat planı gerçekleşeceğini söyledi.

ÜLKE GENELİNDE 18 BİN 642 ADET TOPLANMA ALANI MEVCUT

Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Tüm vatandaşlarımızın deprem refleksini, bilincini ve farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Keza tatbikatlarımız da devam ediyor.

Ülke genelinde 18 bin 642 adet acil durum toplanma alanımız mevcut. İnşallah önümüzdeki Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız olacak" ifadelerini kullandı.

"HER BİNAYA KENDİLERİNE YAKIN 3 TOPLANMA ALANININ YAZDIĞI AFİŞLER ASILACAK"

Deprem bilinci ve farkındalığın oluşması için, bilgilendirmelerin ve toplantıların süreceğini söyleyen Bakan Soylu, "Yani deprem olduğu zaman gerekli siren çalınacak ve herkes toplanma alanına gidecek. Peki bu tarifimiz nasıl olacak? İstanbul'da her binaya bunları yapıştıracağız. Her binaya kendilerine yakın 3 toplanma alanını adresleriyle konumlarıyla QR kodlarıyla asacağız.

Yapılacak ilk iş toplanma alanına gitmektir. Bunu zihnimize kazımalıyız. Arabaya binip yola çıkmak başkalarının canına kastetmektir. Şahsa özel herkese toplanma alanlarının belirtildiği kısa mesajlar atacağız. Deprem olduğu an toplanma alanlarına gidilecek, biz de vatandaşlarımızı alıp barınma alanlarına götüreceğiz" şeklinde konuştu.