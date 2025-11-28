Bakan Tunç: 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.

"621 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISININ ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladık. Mazeret Kararnamesiyle; 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. Bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık. Bölge adliye mahkemelerinde; 115 üye hakim ataması gerçekleştirdik. 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 02 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik"

"ÜLKEMİZ VE AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

İdari yargıda da gelişmeleri aktaran Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: