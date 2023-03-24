Bakan Varank'tan özel bankalara çağrı: Depremzede esnaf ve sanayicilere zorluk çıkarmayın Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Hatay'da incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bankaların faiz uygulamalarından şikayet gelince özel bankalara seslenerek, "Zorluk çıkarmayın, Türkiye Bankalar Birliği'nin kararlarına uyun." dedi.

Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay'da, depremzede esnaf ve sanayicilerin koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Hatay'a incelemelerde bulunmak üzere giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada esnaf ve sanayicilerin şikayetlerini dinledi.

“Esnafa ve sanayiciye zorluk çıkarmayın”

Bakan Varank'a özel bankaların faiz uygulamalarıyla ilgili şikayetler geldi.

Özel bankaların, Türkiye Bankalar Birliği’nin aldığı kararlara uymasını isteyen Bakan Varank, “Esnafa ve sanayiciye zorluk çıkarmayın.” mesajı verdi.

"Özel bankalar kredi kartların ötelenmesi için faiz istiyor"

Bakan Varank ile görüşen isimlerden biri olan Hatay Oto Tamirciler ve Elektrikçiler Odası Başkanı Nizar Hayzaran, ayağa kalkmaya çalıştıklarını belirterek özel bankalardan şikayetleri olduğunu söyledi.

Birçok esnafın kredi kartıyla alışveriş yaptığını, kredi çektiğini anlatan Hayzaran şu ifadeleri kullandı:

“Bankalar Birliğinin tavsiye kararı olmasına rağmen 6 ay ötelenmesi gereken kredi kartları, devlet bankaları tarafından ötelenirken özel bankalar ise ötelemek için faiz istiyor. Hesaplarımızda para olmamasına rağmen hesaplar kapatılıyor ve faiz işletiliyor”

"Onların faizleriyle mi uğraşacağım?"

Dericiler Küçük Sanayi Sitesi esnafı Öner Cihanoğlu da kredi tutarlarının ek hesaplardan çekildiğini, devlet bankalarının bunları iade ettiğini kaydederek şöyle dedi:

“Biz ihracat yapıyoruz bütün bankalarla çalışıyoruz. Böyle bir afette telefonla arıyorlar. Malıma mı koşacağım, canıma mı koşacağım? Yoksa onların faizleriyle mi uğraşacağım? Bakanımıza söyledik. İnşallah gerekli şeyi yaparlar.”

"Hassasiyet göstermiyorlar"

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermemesi olduğunu söyledi.

"Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte almış olduğunuz kararlara uyun"

Bakan Varank, özel bankalara bir çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı: