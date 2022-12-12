CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "TOGG'u meclise bırakın bir de şarj ünitesi koyun" sözlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arabayı istiyorsa parasını verir alır" diye cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine TOGG ile geldi.

"Teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa Meclisin önüne gidip bakabilirler"

Görüşmelerde kürsüye çıkıp konuşma yapan Bakan Varank, "Hani nerede bu araba diyordunuz ya, tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa Meclisin önüne gidip bakabilirler" ifadelerini kullanmıştı.





"TOGG'u Meclis'e bırakın bir de şarj ünitesi koyun"

Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Varank'ın TOGG ile meclise geldiğini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bakan TOGG ile Meclis'e gelmiş. Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın bir de şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız." demişti.

Gazeteci Adem Metan, Meclis'e giderek Bakan Varank ile birlikte konuyla ilgili bir video çekti.

Metan videoyu Twitter hesabından, "Geceye Özel Haber Bırakıyorum" diyerek paylaştı.

Bakan Varank'tan Özgür Özel'e TOGG cevabı: Arabayı istiyorsa parasını versin - Video

"Özgür özel bana beleşçi geldi, arabayı istiyorsa parasını verir alır"

Bakan Varank'a Özgür Özel'in teklifini soran Metan, "Bugün size bir teklif yapıldı Özgür Özel tarafından, teklif için ne diyeceksiniz?" dedi.

Bakan Varank ise, "Özgür Özel biraz beleşçi geldi bana. Arabayı istiyorsa parasını verir alır. Ben öyle yapacağım. Özgür Özelin de öyle yapması lazım." dedi.





"Muhalefet TOGG'a uzaktan baktı, yanına yanaşamadı"

Muhelefetin TOGG'a verdiği tepkiye değinen Bakan Varank, "Muhalefet bana komisyonda laf attılar dediler ki 'Hani TOGG varsa niye onunla gelmiyorsun?' Ben de işte onların lafını dinledim ve buraya geldim. Ama onlar biraz uzaktan bakıyorlar pek yanına yanaşmadılar." açıklamasında bulundu.





"CHP en yüksek teknoloji olarak Zoom toplantısını biliyor"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zoom toplantısını 'teknoloji hamlesi' olarak görmesi hakkında Bakan Varank, TOGG'un içerisini işaret ederek, "CHP en yüksek teknoloji olarak Zoom toplantısını biliyor. Buradan Zoom toplantısına katılabileceksiniz yani öyle düşünün." dedi.



