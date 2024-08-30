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Bakan Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakarete gözaltı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakarete gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.