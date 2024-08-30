Bakan Yerlikaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakarete gözaltı

İHA
Sosyal medya platformu 'X'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahısla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
"ŞAHIS, YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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