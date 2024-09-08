Bakan Yumaklı: Yaş koza desteğini yüzde 237 artırdık

DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verilen destekleri açıkladı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hayvancılık yol haritamızın önemli yapı taşlarından yeni destekleme modelimizde ilk destek ödemelerimizi yapmaya başladık. Bu kapsamdaki 100 milyon TL'den fazla ipek böceği desteğimiz, bu haftaki destek ödemeleri arasında yer aldı. Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağladık.

"YENİ MODELDE GENÇ/KADIN ÜRETİCİLERİMİZE YÜZDE 40 İLAVE ÖDEME TUTARI DA HESAPLARINA AKTARILDI"

2024 yılında 1254 yaş koza üreticisinin 461'i genç/kadın üretici olup, bu üreticilerimize ödenen destek tutarı toplam ödenen destek tutarının yüzde 54'ünü oluşturuyor.



Yeni destek modelinde genç/kadın üreticilerimize yüzde 40 ilave ödeme tutarı da hesaplarına aktarıldı. Hayvancılık yeni destek modelimizde diğer kalemlerdeki ödemelere de önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.