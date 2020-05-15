Bakan Zümrüt Selçuk'tan 15 Mayıs Aile Günü mesajı

Bakan Selçuk mesajında, Bakanlık olarak, toplum için politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem verildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mayıs Aile Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın vizyonunun bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmak olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu vizyonun bütün meselelere bütüncül perspektifle bakmayı gerektirdiğini belirtti.

"AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Selçuk, "Bakanlık olarak, toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösterdiklerinin altını çizen Selçuk, Bakanlığın sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunduğunu aktardı.

"AİLE EĞİTİM PROGRAMINDAN 2 MİLYON KİŞİ YARARLANDI"

Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.

Evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülen Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) ile gençlere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık" konularını içeren eğitim veriliyor. Bu programdan Türkiye genelinde şu ana kadar 1.2 milyon kişi yararlandı.

40 BİN KİŞİYE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde, 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK

2020 yılı verilerine göre koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 424, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 17 bin 533 oldu.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama bin 23 lira ekonomik destekte bulunuluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek’ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 11 bin 799 iken, bu rakam bu yıl 130 bin 850 olarak gerçekleşti."