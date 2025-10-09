Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi

Bir dönem sosyal medyada büyük ilgi gören ve birçok evde çocukların neşeyle oynadığı “Dans Eden Kaktüs” oyuncağı, güvenlik riski nedeniyle artık piyasadan toplatılıyor.

Müzik çalarak dans eden bu kaktüs, sevimli görünümüyle ailelerin tercih ettiği popüler oyuncaklardan biriydi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada oyuncağın “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında yapılan testlerde başarısız olduğunu ve özellikle küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturduğunu duyurdu.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Yapılan açıklamaya göre, 01 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünlerin toplatılması kararı yürürlüğe girdi.

Bakanlık, “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında yapılan testlerde ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığını belirledi

İşte ürünün detaylı bilgileri: