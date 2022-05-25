Bakanlıklardan kira artışlarına dair toplantı
4 bakanlık yetkilileri, kiralarda yaşanan artışlar ile ilgili bir araya gelip toplantı gerçekleştirdiler.
- 25.05.2022 - 00:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 2 saat sürdü.
Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemeler görüşüldü
AA'nın haberine göre Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.