Euro
9.0543
-0.16%
Dolar
7.6125
0.07%
Altın
420.17
-0.01%
Borsa
1.549
1.23%
Bitcoin
415.688
5.99%
EXEN Coin
15.66
-0.88%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Bakırköy'de bir evde kenevir serası bulundu

    Bakırköy’de bir binanın 6. katında kuruluna Hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 03:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de bir evde kenevir serası bulundu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine, Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenledi.

    Daireye giren polis ekipleri dubleks dairenin hem alt hem de üst katında uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

    Bakırköy'de bir evde kenevir serası bulundu İZLE


    IŞIK VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURMUŞ

    Dairenin içinde saksılara ekili vaziyette bulunan çok miktarda kenevirin yetişmesi için ışık ve havalandırma sistemi kurulduğu görüldü.

    Dairenin alt katındaki serada bulunan Hint kenevirlerinin kullanıma hazır hale getirilerek satıldığı tespit edildi.

    Üst kattaki serada ele geçirilen çok miktarda kenevirin imha edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

    Bakırköy de bir evde kenevir serası bulundu #1

    Bakırköy de bir evde kenevir serası bulundu #2

    Bakırköy de bir evde kenevir serası bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir