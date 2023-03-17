Bakırköy'de karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 3 yaralı Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak yolun karşısındaki araca çarptı. Kazada otomobil takla atarken 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde, Ankara istikametine giden Yusuf K. idaresindeki 34 TK 0440 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yolun karşısına geçti.

Ters istikametten gelen araca çarptı, takla attı

Otomobil, ters istikametten gelen Mebruke Y. kontrolündeki 34 EUN 860 plakalı araca çarpıp takla attı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kaza sonucu yaralanan Yusuf K. ve aracında bulunan 2 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ekipler kazanın nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.