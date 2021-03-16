Bakırköy'de süpermarkette silahlı soygun

Bakırköy'de iki şüpheli ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı.

Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi.

KASADAN BİR MİKTAR PARAYI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp, kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.











