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    Bakırköy'de taksici-trafik polisi tartışması

    Ramazan'da çekildiği anlaşılan görüntülerde, taksicilerin yanlış yere park etmesini karşı çıkan trafik polisinin zor anları görülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:02
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    Bakırköy'de taksici-trafik polisi tartışması

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde trafiğin güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerle taksiciler arasında sert bir tartışma yaşandı.

    Hatalı yere park eden taksicilerin araçlarını çekmesini isteyen trafik polisi, şoförlerin bir anda toplanarak bağırması üzerine ne yapacağını bilemedi.

    Kameraya kaydedildiğinin söylenmesi üzerine polis de sinirlendi.

    Yaşanan tartışmayı izleyenlerden bazıları taksicilere bazıları da polislere hak verdi.

    Bakırköy'de taksici-trafik polisi tartışması ViDEO

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