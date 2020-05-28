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Ramazan'da çekildiği anlaşılan görüntülerde, taksicilerin yanlış yere park etmesini karşı çıkan trafik polisinin zor anları görülüyor.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde trafiğin güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerle taksiciler arasında sert bir tartışma yaşandı.

Hatalı yere park eden taksicilerin araçlarını çekmesini isteyen trafik polisi, şoförlerin bir anda toplanarak bağırması üzerine ne yapacağını bilemedi.

Kameraya kaydedildiğinin söylenmesi üzerine polis de sinirlendi.

Yaşanan tartışmayı izleyenlerden bazıları taksicilere bazıları da polislere hak verdi.

Bakırköy'de taksici-trafik polisi tartışması ViDEO