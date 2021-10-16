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Bakırköy'de vale denetimi yapıldı

Bakırköy'de vale denetimi yapıldı

İstanbul Bakırköy'de yapılan vale denetiminde; Vale uyarısı levhası, vale kıyafeti olmaması ve valenin sigortasız çalıştırılması üzerine bir iş yerine para cezası uygulandı.