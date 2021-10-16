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    Bakırköy'de vale denetimi yapıldı

    İstanbul Bakırköy'de yapılan vale denetiminde; Vale uyarısı levhası, vale kıyafeti olmaması ve valenin sigortasız çalıştırılması üzerine bir iş yerine para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 20:36
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 21:34
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    Bakırköy'de vale denetimi yapıldı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vale hizmetleri sunan iş yerlerini denetledi.

    Polis ekipleri, denetleme kapsamında valelerin sözleşme, belge, çalışma ruhsatları olup olmadığı ve sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadıkları yönünden incelemelerde bulundu.

    BİR İŞ YERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

    Bir iş yerini denetleyen ekipler, vale uyarı levhası bulunmaması, valenin kıyafeti olmadığı, valenin sigortasız çalıştırılması üzerine iş yeri yetkilisine para cezası uyguladı.

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında polis ekiplerinin denetimlerinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

    Bakırköy'de vale denetimi yapıldı VİDEO

    Bakırköy de vale denetimi yapıldı #1

    Bakırköy de vale denetimi yapıldı #2

    Bakırköy de vale denetimi yapıldı #3

    Bakırköy de vale denetimi yapıldı #4

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