Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü Fatih'te daha öncesinde boşaltılmış olan 3 katlı metruk binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

İHA İstanbul'da gece saat 23.30 sıralarında Fatih'te Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak'ta, belediye ekiplerinin önceden tedbir aldığı 3 katlı metruk binanın balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti. Şans esere kimse zarar görmedi Olay anında sokaktan kimsenin geçmemiş olması bir felaketi önledi. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik önlemi alındı Ekipler yola dökülen enkaza müdahale ederken zabıta ekipleri tarafından olayın yaşandığı bölge şeritle ve bariyerle kapatılarak güvenlik önemi alındı. Olay hakkında incelemeler sürüyor.