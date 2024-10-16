İHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerin ilgisini çekti...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık avlamak için Akdeniz’e açılan balıkçı Atakan Gözüküçük’ün oltasına 1 buçuk metrelik devasa balığın takılması sonrası, Gözlükçü, "Bu kadar büyük bir balık olacağını biz bile tahmin edemiyorduk, çıktığında gözlerimize inanamadık." ifadesinde bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ VE İNANILMAZ BİR BALIKTI"

45 kilogram ağırlığa sahip devasa boyuttaki balığı gören Gözüküçük, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan Atakan Gözüküçük, şu sözleri sarf etti:

Oltamızı suya attık. Bana bir balık vurdu. Bu kadar büyük bir balık olacağını biz bile tahmin edemiyorduk, çıktığında gözlerimize inanamadık. Çok değerli ve inanılmaz bir balıktı.



Sedat abimin bildiği yer, ben acemisiyim bu kadar büyük balıkların. Allah'tan takımlarım güzel bağlanmıştı. Oltayı kırmadan, boğuşarak ve zaferle dev balığı çıkarttık. Balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık kol kaldırmıyordu, tartamadık. 45 kilogramın üstünde bir balık. Ayrıyeten yani zaten normal bir eften püften bir oltayla çekilecek gibi bir balık değil.

"TEK İĞNEYLE ÇIKARTMAYI BAŞARDIK"