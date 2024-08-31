Balıkçılar av yasağının kalkmasıyla 'Vira Bismillah' dedi Av yasağının sona ermesiyle balık avlama sezonu başladı. Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

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Haber Merkezi

15 Nisan 2024’de başlayan balık avlama yasağı bu gece itibarıyla sonlandı.

Yurt genelindeki birçok ilde balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla birlikte limanlardan ayrıldı ve ağlarını yeniden denize bırakmaya başladı.

TRABZON'DA BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK DENİZE AÇILDI

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ile horon gösterisi yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "İlimizde bin 19 balıkçı gemisi. 23 balıkçı yardımcı gemisi. Deniz kafesi işletmelerinde faaliyetlerle ruhsatlandırılan 31 gemi ile birlikte faaliyetleri sürdürmektedir. Gerçek kişi ruhsat sahibi de 6 bin 112 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır" dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, bereketli bir av sezonu dilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akşam 00.01'de denize açılacak ve ağlarını 'Vira Bismillah' diyerek denize bırakacaksınız. Bereketli bir sezon diliyorum. Denizler sonsuz ürüne sahip yerler değil. Buralarında kuralları var. Marmara Denizi hariç hiçbir deniz tek başına bir devletin değil. Bizde bir zamanlar dünya denizlerinde vardık. Şimdi de oluruz. Barbaros'un torunlarıyız. Önümüzdeki sezon inşallah geçtiğimiz sezondan çok daha bereketli olsun. Çok daha üretimi bol olsun. Bütün balıkçılarımız kazasız belasız bir sezon geçirmelerini, bol miktarda inşallah bol miktarda balık yakalayıp denizleri kurutmamak şartıyla tezgahlara koyabilmelerini, tezgahlarda da daha ekonomik şartlarda satılabilmesini temenni ediyorum. Bereketli olsun diye dua ediyoruz. Bereket çoklukta değildir. Bereketin anlamı bizim kültürümüzde ve inancımızda farklıdır. O yüzden çok balık yakalamaktan öte yakaladıklarınız bereketli olsun diyorum"

Açılış konuşmalarının ardından Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

DÜZCE'DE BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ

Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca’da balıkçılar törenle denize açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte birçok protokol üyesinin de katıldığı su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Bende sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca’da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

"SOFRALARIMIZ ŞENLENECEK"

Balıkçılık sezonun hayırlı olmasını dileyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, “15 Nisan’da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile başlıyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerde ki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, minik Asaf Yiğit ile horon oynamasının ardından dualarla balıkçılar Karadeniz’e açıldı.

TEKİRDAĞ'DA TEKNELER LİMANDAN HAREKET ETTİ

Tekirdağ'da Kumbağ Balıkçı Limanı'nda düzenlenen programda Süleymanpaşa sahilinde toplanan balıkçılar, dualar eşliğinde teknelerini hazırladıktan sonra denize açılmak için geri sayıma başladı.

Özellikle uzun bir aranın ardından yeniden denize çıkmanın heyecanını yaşayan balıkçılar, bu sezonun bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Liman çıkışında toplanan aileler de balıkçılara el sallayarak uğurladı.

Uğurlama sırasında havayi fişek gösterisi yapıldı. Balıkçılar, Marmara Denizi’nde avlanarak kıyıya taze balık getirmek için sabahın ilk ışıklarına kadar denizde olacaklarını belirtti. Düzenlenen programda vatandaşlara balık ikramı yapıldı.

SAKARYA'DA BALIKÇILAR TÖRENLE "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balıkçılar törenle denize açıldı. Su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

Teknelerle denize açılan balıkçılar ve vatandaşlar, av sezonunu meşalelerle kutladı.

Açılış programında konuşan Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, “Balıkçılığımızın daha fazla olmasını hem ilçemize hem de ilimizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunması temennisiyle sezonu açmış olacağız. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz” dedi.

BARTIN'DA AV SEZONU AÇILIŞI DUALARLA YAPILDI

Bartın'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan balıkçılık sektörünün temsilcileri, hazırlıklarını tamamladı. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Tarlaağzı Limanı'nda düzenlenen törenle su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Törenin ardından duaların edildiği programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Zonguldak milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve beraberindeki protokol bir balıkçı teknesine binerek, limanda ve Karadeniz'de tur attı. Sahil güvenlik ve polis botlarının eşlik ettiği balıkçı tekneleri, siren sesleri arasında turladı.

Bereketli bir av sezonu temennisinde bulunan Bartın Valisi Arslan, "2024-2025 yılı balık sezonunun açılışı için Tarlaağzı Limanındayız. İnşallah, bereketli, kazasız, belasız geçsin. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için güzel bir sezon olsun. Allah her türlü kazadan beladan balıkçılarımızı korusun" dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZON DİLEDİK"

Balıkçılara uyarılarda da bulunan Arslan, "Denizlerimiz sürdürülebilirliği, gelecek nesillere aktarılması açısından hem balıkçılarımızın hem de devletimizin sorumlulukları olduğunu balıkçılarımıza hatırlattık. Bereketli bir sezon diledik. 'Vira Bismillah' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aldatmaz ise, "Balıkçılarımız inşallah kurallar çerçevesinde, iyi bir sezon geçirirler. Bereketli bir sezon olacağını umuyorum" diye konuştu.

Öte yandan törenle sezonu açan balıkçılar, bu gece yarısından itibaren denizlere açılarak, rızkını Mavi Vatan'da arayacak. Avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

KIRKLARELİ'NDE BALIKÇILARIN UMUDU PAZARTESİ GÜNÜNE KALDI

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde 1 Eylül Pazar günü sona erecek olan denizlerdeki av yasağını bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını tamamlamıştı.

Fakat 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren başlayan yağmur yağışı ve fırtına balıkçıların denize çıkma beklentisini 2 Eylül Pazartesi gününe çevirmesine neden oldu.

HAVANIN DURUMUNA GÖRE KARAR VERECEKLER

Beldede bulunan balıkçılardan bazıları 1 Eylül Pazar günü sabahın erken saatlerinde “vira bismillah” demeyi düşünürken 31 Ağustos gecesinin ilerleyen saatlerinde havanın durumuna göre karar vereceklerini belirttiler.