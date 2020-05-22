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Balıkçılar yasak dinlemedi
Yasağa rağmen bir araya gelen balıkçılar Galata Köprüsünde olta atmaya devam etti.
- İHA
- 22.05.2020 - 05:35
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da sahillerde ve köprülerde balık tutulması yasaklanmıştı.
Balıkçılar yasak dinlemedi VİDEO
GALATA'DA BALIK TUTMAYA DEVAM EDİYORLAR
İstanbul'da yasağı dinlemeyen balıkçılar, Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam ediyor.
Köprü üstünde balık tutan balıkçıların sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü.