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    Balıkesir Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
    • 22.07.2022 - 00:42
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    Balıkesir Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

    49 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

    Balıkesir Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı #1


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