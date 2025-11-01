Balıkesir depreminde hasar tespit çalışmaları bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kapsamlı hasar tespit çalışmaları yürüttü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI

Yapılan incelemelerde toplam 22 bin 164 binada bulunan 32 bin 576 bağımsız bölüm kontrol edildi. Elde edilen verilere göre 607 konut ve 93 iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün ağır, acil, yıkık veya orta hasarlı olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlık açıklamasında, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı ve vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.