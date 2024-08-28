Balıkesir Kaz Dağları'nda yangın

DHA
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle bölgeyi sarmaya başladı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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