Balıkesir Kaz Dağları'nda yangın Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle bölgeyi sarmaya başladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)