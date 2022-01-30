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    Balıkesir'de 10 yıldır aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

    Balıkesir Bandırma'da işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Serdar Zengin, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 18:27
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    Balıkesir'de 10 yıldır aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

    Yakalama kararı olan kişiler hakkında çalışmalarını  sürdüren, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sürekli kıyafet değiştiren ve yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Serdar Zengin’in, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    Zengin’in, Doğanpınar Mahallesinde saklandığı eve JASAT, Edincik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Zengin, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

    30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ TUTUKLANDI

    Hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl 6 ay, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 10 yıl, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Zengin, tutuklanarak Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

     

    Balıkesir de 10 yıldır aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı #1


    Balıkesir de 10 yıldır aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı #2

    Balıkesir de 10 yıldır aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı #3


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