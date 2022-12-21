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    Balıkesir'de 160 kişiyi 1 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

    Balıkesir Erdek'te sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla 160 vatandaşı, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 20:06
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    Balıkesir'de 160 kişiyi 1 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

    Ülke genelinde 160 vatandaşı, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran ve banka hesaplarını kullandıran toplam 31 şüpheli şahsın 32 farklı adreste yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak; Balıkesir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

    Operasyonlarda 31 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

    Yapılan operasyon sonucunda; 191.350 TL nakit para, 140 Dolar, 200 Euro, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 25 adet 9*19 mm fişek, 32 adet akıllı telefon, 2 adet tuşlu telefon, 16 adet sim kart, 2 Laptop, 2 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 2 adet Ajanda (Telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu), 1 adet pipe (Uyuşturucu Düzeneği) ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

    31 şüpheli gözaltında

    TCK Md. 220 "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak" ve TCK Md. 158 "Bilişim Sistemleri Vasıtası ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 31 şüpheliyle ilgili Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünce adli işlemlere başlandı.

    Balıkesir de 160 kişiyi 1 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı #1


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