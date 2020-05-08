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- Balıkesir'de 164 kişinin karantina süreci sona erdi
Balıkesir'de 164 kişinin karantina süreci sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazakistan’dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 164 kişi, memleketlerine gönderildi.
- İHA
- 08.05.2020 - 13:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliyeler devam ediyor.
Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazakistan’dan getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 164 kişinin, karantina süresi tamamlandı.
164 KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI
Sağlık kontrolleri yapılan 164 kişi, sonuçların iyi olması üzerine otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.