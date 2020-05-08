Dolar
7.1129
0.2833%
Euro
7.7179
0.368%
Altın
1718.89
0.1544%
Borsa
98557.06
0.1608%
G. Altın
393.039
0.0491%
Bitcoin
70533.46
1.1723%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Balıkesir'de 164 kişinin karantina süreci sona erdi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazakistan’dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 164 kişi, memleketlerine gönderildi.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 13:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Balıkesir'de 164 kişinin karantina süreci sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliyeler devam ediyor.

    Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazakistan’dan getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 164 kişinin, karantina süresi tamamlandı.

    164 KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI

    Sağlık kontrolleri yapılan 164 kişi, sonuçların iyi olması üzerine otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

    Görüş Bildir