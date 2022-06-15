Balıkesir'de 185 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken 185 kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde operasyon düzenledi.

185 kişi gözaltında

Son 1 haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 185 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.





Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İHA'nın haberine göre yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 43 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.



