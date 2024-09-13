Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA

Türkiye, Yunanistan sınırında göçmen toplamaya devam ediyor..

Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye, göçmenlerin en çok kullandığı göç yolu haline geldi..

Suriye'de 2011'den bu yana süren iç savaşla birlikte milyonlarca Suriyelinin göçmen durumuna düşmesiyle birlikte başlayan bu göçler, hala sürüyor.

8 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmayla verilen Türkiye'ye vize serbestisi sözü yerine getirilmemesine rağmen Türkiye'den Yunanistan sınırı üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler, yakalanarak Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim ediliyor.

Bu kapsamda son operasyon Balıkesir'den geldi.

BALIKESİR'DE 13'Ü ÇOCUK 29 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Badavut mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk, 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

TÜRKİYE-AB ARASINDA GÖÇMEN ANLAŞMASI

Öte yandan 8 yıl Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Göçmen Anlaşması imzalanmıştı.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde Brüksel'de imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler dahil olmak üzere Avrupa'daki tüm yasa dışı göçmenleri geri alması kararlaştırılmıştı.

Bunun karşılığında ise Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerini hızlandırılma ve Türk vatandaşlarına da vize serbestisi sözü verilmişti.

AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI

Ancak anlaşmanın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bu sözde durulmadı.

Buna rağmen Türkiye, hem ülkede bulunan hem de Türkiye'yi geçiş için kullanan tüm göçmenleri Avrupa'ya açılan sınırlarda ve Ege Denizi'nde durdurarak yakalıyor.

DAVUTOĞLUN'NUN 8 YIL ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMASI

Tüm bu süreçte ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 2016'daki şu sözleri akıllardan çıkmadı:

Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz seyahat imkanına haziran ayı sonu itibarıyla kavuşacak.



Türkiye, AB için 72 kriterin 37'sini yerine getirdi ve kalan 35'ini de mayıs ayı başına kadar yerine getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)