En Son Haber

İç Haber

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık ilçesinde, Yunanlı askerler tarafından botları patlatılan ve Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.