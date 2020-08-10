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    Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Ayvalık ilçesinde, Yunanlı askerler tarafından botları patlatılan ve Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 22:10
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    Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afrika kökenli 31 sığınmacıyı Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle denizin ortasında durdurdu.

    YUNAN ASKERLERİ BOTU PATLATARAK MAKİNE AKSAMINI BOZDU

    Lastik botu patlatan Yunan askerleri, botu Türk karasularına geri ittikten sonra makine aksamını da bozarak uzaklaştı.

    Ege Denizi’nin ortasında kaderine terk edilen sığınmacıları, rutin devriye nöbeti sırasında fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek ölümden kurtardı.

    Cunda Adası’na getirilen 31 sığınmacıya yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

    Balıkesir de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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