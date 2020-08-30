Balıkesir'de 70 yaşında Zafer Bayramı için kilometrelerce koştu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla karşılayan 70 yaşındaki vatandaş, bayramı kutlamak için 13 kilometre koştu.

Ülke genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sevinci yaşanırken, 98'inci yıl dönümüne özel Balıkesir'de 70 yaşında bir vatandaş, yaptığıyla farkındalık yarattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de törenle kutlanan Zafer Bayramı'nda çelenk sunumunun yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamaya katılanlar, Atatürk Anıtı'nı çiçek bahçesine dönüştürerek, 98'inci yılında büyük zaferin coşkusunu yaşadı.

BU KEZ 98'İNCİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN KOŞTU

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan 70 yaşındaki Hasan Parlas ise Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü için koştu.

13 KİLOMETREYİ GÖZDEN ÇIKARDI

Katıldığı ulusal ve uluslararası maratonlara 100’den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan Orman Müdürlüğünden emekli Hasan Parlas, Altınova’dan Ayvalık’a kadar 13 kilometre koştu.

"KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM"

Koşuya sabah 06.00’da başladığını söyleyen Hasan Parlas, ''Özellikle Atatürk koşuları, Cumhuriyet Bayramı ve böyle özel günlerde koşulara katılmak istiyorum. 5 yıldır 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda ve Cumhuriyet Bayramı'nda da koşuyorum. Büyük önder Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet’e uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.





