Balıkesir'de 98 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Edremit ilçesinde içi tütünle doldurulmuş 4 bin adet makaron ele geçirildi.
- İHA
- 12.11.2020 - 22:19
Balıkesir'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bölgede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında alınan arama kararı ile 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.
98 KİLOGRAM AÇIK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramalarındaki bir iş yerinde 4 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, diğer iş yerinde ise 98 kg açık tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.