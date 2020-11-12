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    Balıkesir'de 98 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Edremit ilçesinde içi tütünle doldurulmuş 4 bin adet makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 22:19
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    Balıkesir'de 98 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Balıkesir'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bölgede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında alınan arama kararı ile 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

    98 KİLOGRAM AÇIK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheli şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramalarındaki bir iş yerinde 4 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, diğer iş yerinde ise 98 kg açık tütün ele geçirildi.

    Olayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

    Balıkesir de 98 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #1

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