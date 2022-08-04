Petrol
97.06
-0.09%
Euro
18.2606
0.10%
Dolar
17.9377
0.06%
Altın
1.017
0.03%
Borsa
2684
1.39%
Bitcoin
418.560
0.64%
BTXN Coin
8.78
-6.89%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

    Balıkesir Burhaniye'de Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu.
    • 04.08.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 01:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İsmail Nayman adlı vatandaş, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı.

    Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Nayman'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112‘ye ihbarda bulundu.

    Denizde arama başlatıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına iki Sahil Güvenlik gemisi ve iki kontrol botu ile bir helikopter katıldı.

    İHA'nın haberine göre, gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de yer aldı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor.

    Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu VİDEO

    Balıkesir de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu #1

    Balıkesir de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu #2

    Balıkesir de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu #3

     


    İlginizi Çekebilir

    Dişlerin sararmasına neden olan en yaygın hatalar
    Sağlık

    Dişlerin sararmasına neden olan en yaygın hatalar

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
    Eğitim

    KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

    Görüş Bildir