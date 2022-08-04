Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu

Balıkesir Burhaniye'de Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İsmail Nayman adlı vatandaş, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Nayman'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112‘ye ihbarda bulundu.

Denizde arama başlatıldı

Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına iki Sahil Güvenlik gemisi ve iki kontrol botu ile bir helikopter katıldı.

İHA'nın haberine göre, gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de yer aldı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor.

Balıkesir'de balık avlamak için denize açılan bir kişi kayboldu VİDEO