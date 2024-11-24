Balıkesir'de bir kadını rehin alan şüpheli polislerce etkisiz hale getirildi

İHA
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir kadının rehin alındığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KADINA BIÇAKLA SALDIRDI
Olay yerine giden ekipler, Z.T'nin bir kadını bıçakla rehin aldığını gördü.
Ekiplerin uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen Z.T, kadına bıçakla saldırdı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İtfaiyenin sepetli aracıyla eve arka balkondan giren özel harekat ekipleri, Z.T'yi etkisiz hale getirdi.
Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış