Balıkesir'de bir kişi kediye keser attı

Komşusunun balkonunda yatan kediye keser fırlatıp, su içtiği kaba zehirli sıvı döken şahsın görüntüleri güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yazlık sitede yaşayan Saim A., yurt dışında yaşayan komşusunun balkonuna girerek, yatan kediye keser fırlattı.

Kedi ise hızlıca bulunduğu yerden kaçtı.

KESER ATIP, ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI

Kedinin su içtiği kaba zehirli sıvı boşaltan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi Sevgi Pulat ise görüntüleri izledikten sonra komşularından yardım istedi.

Komşular kapları boşaltarak, kediyi zehirlenmekten kurtarırken, görüntüleri de hayvan derneklerine ulaştırdı.

Kediye önce keser attı, sonra zehirlemeye çalıştı

"DAHA ÖNCE BU SİTEDE BİRÇOK KEDİ ZEHİRLENDİ"

Mucize Patiler Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, olayı yargıya taşıdı.

Dernek Başkanı İlker Görgün, “Derneğimize gönderilen görüntüler bizi derinden yaralamıştır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Bağlı Altınova'da Saim A. adlı kişi, önce komşunun kapısında yatan kediye keser fırlatıp, daha sonra hayvanların suç içtiği kaplara kimyasal bir madde koyarak, hayvanları zehirlemeye çalıştığı açık ve net şekilde görüyoruz. Daha önce bu sitede birçok kedinin zehirlendiği söylenmektedir. Bir an evvel bu şahsın davranışlarına son verilmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer tedavi edilmez ise ileride daha farklı sonuçlara neden olabilecek durumlarla karşılaşılabilir. Bir an önce hayvanlara şiddete hapis cezası gelmesini istiyoruz.” dedi.

"İNSANLARA DA ZARAR VERME OLASILIĞI YÜKSEK"

Psikolog Meryem Karayaşar da, “Derneğimize gelen görüntüler karşısında şok olduk. Şahsın kedileri keserle kovaladığı, daha sonra sularına zehirleyecek tarzda kimyasallar kattığı bilgisi bize ulaştı. Gerekli şikayetler yapıldı. Ben bir psikolog olarak bu olayın psikolojik yönünü çok önemli buluyorum. Bu şekilde fikirler üreten bir zihniyetin, ileride insanlara da zarar verme olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle bizler bu olayın takipçisi olacağız.” dedi.