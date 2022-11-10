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    Balıkesir'de bir kişi sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurdu

    Balıkesir Havran'da 1 çocuk annesi Gülay Aksungur, sokak ortasında tartıştığı eski eşi Onur K. tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.
    • 10.11.2022 - 23:55
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    Balıkesir'de bir kişi sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurdu

    Akşam saatlerinde Balıkesir'in Havran ilçesi Temaşalık Mahallesi 99. sokakta meydana gelen olayda Onur K., iddiaya göre sokakta karşılaştığı eski eşi Gülay Aksungur ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Onur K., tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı tüfekle Gülay Aksungur'a 5 el ateş etti. Gülay Aksungur kanlar içerisinde kalırken, Onur K. ise olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tedaviye alınan Aksungur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre polis, Onur K.'nın yakalanması çalışma başlattı.

    Balıkesir de bir kişi sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurdu #1

    Balıkesir de bir kişi sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurdu #2

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    Balıkesir de bir kişi sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurdu #5


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