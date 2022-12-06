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    Balıkesir'de bir sürücü otoparkta yayaya çarptı

    Balıkesir Bandırma'da otoparktan çıkmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, oradan geçen yayaya çarptı.
    • 06.12.2022 - 19:55
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    Balıkesir'de bir sürücü otoparkta yayaya çarptı

    Balıkesir'de 17 yaşındaki Berfin K. balıkhali önündeki Bandırmaspor otoparkında yürürken, 84 yaşındaki Turgut Y. adlı sürücü, genç kızı görmeyerek, idaresindeki YN 63 LSK yabancı plakalı otomobille Berfin K.'ye çarptı.

    Ayağı otomobilin tekerlek kısmına sıkışan genç kızın arkadaşları tarafından 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

    Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Berfin K.'nin ayağının kırıldığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de bir sürücü otoparkta yayaya çarptı #1

    Balıkesir de bir sürücü otoparkta yayaya çarptı #2

     

    Balıkesir de bir sürücü otoparkta yayaya çarptı #3


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