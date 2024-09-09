İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde domates yetiştiren çiftçiler, bu yıl ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı.

Üreticiler, domates satışından beklentilerinin aksine zarar ettiklerini ve sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

"AÇIKÇA 'MALI ALMA, GETİRME' DİYORLAR"

Karagür Mahallesi'nden çiftçi Ergün Karaman şunları söyledi:

Her yıl 65-70 dönüm alana mahsul ekiyorum, ancak bu yıl bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmadım. Domatesleri satan yok, talep yok. Tonunu 1.300 liraya satıyorum, ama 75-80 kuruşa toplamış oluyorum. Her dönümde 25 bin lira zararım var. Ürünlerimi 1.200 liraya satmak istiyorum ama alıcı bulamıyorum. İnsanlar ürünlerini yola döküyor çünkü başka çareleri yok. Fabrikaya gönderdiğim ürünlerde yüzde 20-30 fire çıkıyor; bir tır domateste 6-8 ton fire veriyorum. Açıkça 'Malı alma, getirme' diyorlar.