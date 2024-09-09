Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde domates yetiştiren çiftçiler, bu yıl ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı.
Üreticiler, domates satışından beklentilerinin aksine zarar ettiklerini ve sorunlarının çözülmesini talep ediyor.
"AÇIKÇA 'MALI ALMA, GETİRME' DİYORLAR"
Karagür Mahallesi'nden çiftçi Ergün Karaman şunları söyledi:
Her yıl 65-70 dönüm alana mahsul ekiyorum, ancak bu yıl bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmadım. Domatesleri satan yok, talep yok. Tonunu 1.300 liraya satıyorum, ama 75-80 kuruşa toplamış oluyorum. Her dönümde 25 bin lira zararım var. Ürünlerimi 1.200 liraya satmak istiyorum ama alıcı bulamıyorum. İnsanlar ürünlerini yola döküyor çünkü başka çareleri yok. Fabrikaya gönderdiğim ürünlerde yüzde 20-30 fire çıkıyor; bir tır domateste 6-8 ton fire veriyorum. Açıkça 'Malı alma, getirme' diyorlar.
"30 DÖNÜM ÜRÜNÜM TARLADA KALDI, AMELE VE KAMYON BULAMIYORUM"
Karaman,
Motorumu, katırımı ne varsa satıp borçlarımı ödeyeceğim. O da yetmezse neyi satayım, kendimi mi? Topladığım domates yol masraflarını bile karşılamıyor. Dönüm başına 6 bin lira yol parası ödüyorum, bu masrafı karşılamak için kaç ton domates satmam gerektiğini hesaplayın. Çiftçiler isyan edince, 'Protesto ediyorlar' deniyor, ceza kesiliyor. 25-30 dönüm ürünüm tarlada kaldı, amele ve kamyon bulamıyorum. Alan yok, satan yok ve yüzde 30 fireyle karşılaşıyorum
dedi.
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