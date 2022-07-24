Petrol
97
-1.40%
Euro
18.1605
0.21%
Dolar
17.7997
0.41%
Altın
987.23
0.23%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.725
-2.83%
BTXN Coin
10.55
-5.63%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Balıkesir'de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı

    Balıkesir Bandırma'da polisten kaçan cinayet şüphelisi, baca deliğinde sıkıştı.
    • 24.07.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 20:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan’ı (33) balık restoranında göğüs bölgesinden bıçakladı.

    Hayatını kaybetti

    Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.’nin yerini belirledi.

    Balıkesir'de cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı VİDEO

    Sıkıştığı baca deliğinde yakalandı

    İHA'nın haberine göre, asayiş polisinin ısrarlı kamera takibiyle en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya alan polis ekipleri şüphelinin bir işyerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

    Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #1

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #2


    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #3

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #4

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #5

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #6

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #7

    Balıkesir de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı #8


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?
    Gündem

    Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

    Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor
    Transfer dosyası

    Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor

    Görüş Bildir