Balıkesir'de cinayet şüphelisi, sıkıştığı baca deliğinde yakalandı

Balıkesir Bandırma'da polisten kaçan cinayet şüphelisi, baca deliğinde sıkıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan’ı (33) balık restoranında göğüs bölgesinden bıçakladı.

Hayatını kaybetti

Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.’nin yerini belirledi.

Balıkesir'de cinayet şüphelisi baca deliğinde yakalandı VİDEO

Sıkıştığı baca deliğinde yakalandı

İHA'nın haberine göre, asayiş polisinin ısrarlı kamera takibiyle en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya alan polis ekipleri şüphelinin bir işyerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine konuldu.























