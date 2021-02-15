Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kazdağları’nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 3 çobanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Çanakkale Yenice Kavsara mevkiinde 3 çoban yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan çobanlar için ekipler, seferber oldu.

Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu VİDEO

10 SAATTEN FAZLA SÜRE MAHSUR KALDILAR

Zaman zaman yürüyerek zaman zaman ise araçla güçlükle ilerleyen İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit ve Havran İtfaiye amirliği ekipleri, 10 saatin üzerinde dağda mahsur kalan Ufuk T. Mustafa U. ve Halil I. isimli çobanlara ulaşmayı başardı.

Donmak üzere oldukları ifade edilen kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.