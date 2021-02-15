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    Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu

    Kazdağları’nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 3 çobanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 05:04
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 05:14
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    Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu

    Balıkesir’in Edremit ilçesinden Çanakkale Yenice Kavsara mevkiinde 3 çoban yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

    Mahsur kalan çobanlar için ekipler, seferber oldu.

    Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu VİDEO

    10 SAATTEN FAZLA SÜRE MAHSUR KALDILAR

    Zaman zaman yürüyerek zaman zaman ise araçla güçlükle ilerleyen İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit ve Havran İtfaiye amirliği ekipleri, 10 saatin üzerinde dağda mahsur kalan Ufuk T. Mustafa U. ve Halil I. isimli çobanlara ulaşmayı başardı.

    Donmak üzere oldukları ifade edilen kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

    Balıkesir de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu #1

    Balıkesir de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu #2

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