Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu
Kazdağları’nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 3 çobanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
- İHA
- 15.02.2021 - 05:04
- Güncelleme : 15.02.2021 - 05:14
Balıkesir’in Edremit ilçesinden Çanakkale Yenice Kavsara mevkiinde 3 çoban yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.
Mahsur kalan çobanlar için ekipler, seferber oldu.
Balıkesir'de donmak üzere olan 3 çobanın yardımına itfaiye ekipleri koştu VİDEO
10 SAATTEN FAZLA SÜRE MAHSUR KALDILAR
Zaman zaman yürüyerek zaman zaman ise araçla güçlükle ilerleyen İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit ve Havran İtfaiye amirliği ekipleri, 10 saatin üzerinde dağda mahsur kalan Ufuk T. Mustafa U. ve Halil I. isimli çobanlara ulaşmayı başardı.
Donmak üzere oldukları ifade edilen kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.